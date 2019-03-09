Особенности доставки грузов из Европы

На мировом рынке действует правило, согласно которому, потребность покупателя ровняется доставке соответствующего товара в необходимом качестве и количестве, в точной цене, в нужное место и время.

Специфика и этапы доставки

При выборе способа доставки, к примеру груза из Германии www.alberani.ru/geo/dostavka-gruzov-iz-germanii/, стоит учитывать особенности грузов, которые бывают сборными либо генеральными. Что касается сборных, то они нуждаются в специальном провайдере складов на территории Европы, профессиональных специалистах по вопросам оформления на таможне.

Чтобы начать процесс доставки сборного груза, компании придется:

просмотреть несколько наиболее выгодных коммерческих предложений от перевозчиков;

подобрать самый оптимальный маршрут и тип транспортного средства;

выбрать надежную и авторитетную компанию;

подписать внешнеторговый договор с производителем, сделать закупку.

После этого следует этап формирования контейнера, сбор может выполняться грузоперевозчиком со стороны отправителя. Есть возможность доставить груз на склад консолидации, он расположен в стране вывоза. Такой склад необходим для оформления, обработки, хранения и приема груза. Затем происходит комплектация товаров по таможенным терминалам, направлениям. Логистическая компания выполняет следующее функции:

отправляет сборный груз в Россию;

занимается оформление документов;

доставляет посылку в таможенный пункт;

оформляет документы выпуска груза в свободное обращение;

доставляет на пункт консолидации на территории Российской Федерации.

Особого внимания заслуживает доставка генеральных грузов, ведь его оформление и перевозка намного проще, нежели сборного. Их отправляют сразу на склад получателя, таможня не вызывает таких сложностей, ведь документы поступают исключительно от одного отправителя.

Контроль на таможне подразумевает процесс оформления всей необходимой документации, оплату налогов, платежей и таможенных сборов. Товары, транспортное средство обязаны пройти тщательный осмотр. Когда сотрудники таможни предъявляют претензии к грузу либо бумагам, провайдер предлагает услугу представителя на таможне. Именно логистический провайдер сможет подготовить все документы для декларации, рассчитать сумму сбора и классифицировать все имеющиеся товары по ТН ВЭД, осуществить грамотное декларирование транспорта и товаров. Помимо всего перечисленного, провайдер сможет решить все вопросы, имеющие непосредственное отношение к процессу прохождения таможни. Важно отметить, что данная услуга весьма востребована и популярна, ведь такой специалист разбирается в законодательстве, правилах оформления документов.