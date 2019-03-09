Особенности и преимущества лазерной эпиляции

Данный метод является универсальным, то есть может использоваться на любом участке тела, в том числе с повышенной чувствительностью (лицо, зона бикини, подмышечные впадины). Данная процедура доступна во многих салонах, в том числе можно делать эпиляцию в Киеве. Сущность лазерной эпиляции заключается в нагревании и дальнейшем разрушении волосяных луковиц с использованием лазерного излучения. Поскольку лазер воздействует исключительно на волоски, риск нанесения травм коже равен нулю. В числе других преимуществ данного метода особого внимания заслуживают:

гипоаллергенность;

предотвращение врастания волос;

отсутствие болезненных ощущений за счет использования местных анестезирующих препаратов;

минимальная продолжительность одного сеанса.

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества, о лазерной эпиляции можно услышать и отрицательные отзывы. Большая часть из них связана с тем, что данная процедура не привела к желаемому эффекту. Это может объясняться цветом кожи и волос (степень нагрева фолликула и эффективность действия лазерного излучения определяются количеством содержащегося в волосах меланина), а также квалификацией мастера и качеством оборудования. Помимо того, многие представительницы прекрасного пола питают надежды на то, что лазерная эпиляция сразу удалит нежелательную растительность с тела навсегда. Однако для абсолютной гладкости кожи в некоторых случаях приходится проводить до восьми-десяти сеансов. И ни один салон не даст гарантий, что волосы на обработанном участке никогда не вырастут снова. Качественная лазерная эпиляция, проводимая для темноволосых женщин, позволяет уменьшить количество волос, замедлить их рост и обеспечить «гладкий» эффект на срок от трех до пяти лет.

Важно также учитывать противопоказания. Проведение лазерной эпиляции недопустимо в следующих случаях:

несовершеннолетие;

беременность;

онкологические болезни;

сахарный диабет;

ослабленность организма из-за перенесенного недавно гриппа или ОРВИ;

туберкулез;

повреждения или болезни кожи.

Людям с очень темной кожей и натуральным блондинкам лазерная эпиляция не рекомендуется. Хотя данные факторы не входят в число прямых противопоказаний к процедуре, они могут негативно отразиться на ее эффективности.