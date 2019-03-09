Особенности выбора контрольно-измерительных приборов

При выборе контрольно-измерительных устройств в компании https://spegroup.ru/ главное внимание обращается на обеспечение нужной точности измерений. Кроме того, во внимание принимаются условия, в которых будут применяться эти приборы и допустимая длительность измерений. В число данных условий входят следующие:

наличие мощных электрических и магнитных полей;

интенсивность механических воздействий на приборы;

наличие агрессивной среды, к действию которой приборы не приспособлены;

влияние климатических факторов.

При проведении простых измерений используемые в этих целях приборы обычно выбирают на основе практического опыта. В таких случаях достаточно выполнения общих рекомендаций, заключающихся в соответствии приборов следующим требованиям:

контрольно-измерительные устройства должны обладать требуемой точностью и скоростью действия при определенном уровне действия внешних факторов;

контрольно-измерительные устройства должны обладать приемлемыми габаритами, весом, эргономичностью, стоимостью и др

Однако при проведении сложных измерений выбрать контрольно-измерительные средства эвристическими методами почти нереально. Поэтому при решении данной задачи используют иные подходы. Сначала определяют типы приборов, пригодные по функциональному предназначению, стойкости к действию внешних факторов, диапазонам измеряемых характеристик, весу и размерам для проведения сложных измерений. Затем выбранные контрольно-измерительные устройства сравнивают по критерию самой меньшей избыточности по точностным параметрам. Выполнение измерений с более высокой, чем требуется, точностью ведет к неоправданному повышению их стоимости. Однако чрезмерное понижение требований к точности выполняемых измерений приводит к ухудшению достоверности их результатов. Выбор устройства, у которого нет точностной избыточности, обычно дает возможность минимизировать расходы на измерения.

В качестве критериев, используемых при выборе контрольно-измерительных приборов по точности, принимаются: