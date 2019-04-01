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Букмекеры назвали фаворита второго тура выборов президента Украины

Москва, 01.04.2019
  • Букмекеры назвали фаворита второго тура выборов президента Украины

AP/TASS

Украинские букмекеры обновляют линию на исход президентских выборов. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные украинских СМИ, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский по итогам второго тура выборов имеет большие шансы стать главой государства, чем действующий президент Петр Порошенко.

"Букмекеры принимают ставки на победу на выборах президента в 2019 году шоумена, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского в пропорции 1:1,22-1:1,35, действующего президента Петра Порошенко - 1:3,1-1:4".

Следует отметить, что шансы Зеленского росли по ходу избирательной кампании и перед первым туром выборов практически сравнялись с шансами Порошенко. При этом за три недели может многое измениться и все будет зависеть от того, намерен ли шоумен реально вступить в конкуренцию с действующим президентом, в чем многие аналитики сомневаются.

В воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур выборов президента. По итогам подсчета более 95% голосов глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получает 30,22% поддержки избирателей, действующий президент Петр Порошенко - 15,94%, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 13,39%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

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