Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил свое существование

1 апреля прекратил действовать российско – украинский Договор дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Инициатором расторжения договора стала Украина, чьи депутаты 6 декабря прошлого года одобрили прекращение действия данного договора с 1 апреля 2019 года.

С этого дня Киев освобожден от всех обязательств по его выполнению, сообщает «Интерфакс».

Свое решение Киев объяснил «агрессией» со стороны России, которая якобы нарушила принципы Договор о дружбе, поэтому пролонгировать документ нет смысла.

Разрыв договора президент Порошенко назвал «окончательным разрывом с колониальным прошлым и переориентации на Европу». Также он подчеркнул, что документ был аннулирован ради использования положений договора в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах.

В России негативно встретили новость о прекращении действия договора с украинской стороны, назвав ситуацию равносильной «выстрелу себе в ногу».

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «документ в интересах наших двух стран, и слом этого документа, очевидно, не в интересах народов наших двух стран».