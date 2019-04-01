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Курс доллара: рубль охватил страх

Москва, 01.04.2019
  • Курс доллара: рубль охватил страх

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара после утренней коррекции снова перешел к росту во второй половине дня на фоне опасений, что новые санкции США могут коснуться банковского сектора РФ.

На пиках дня курс доллара достигал уровня 65,81 рубля. К евро рубль падал до 73,92 рубля. Затем курс доллара снова начал снижаться - до 65,55 рубля к 17.02 мск (плюс 7 копеек).

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что пакет новых санкций уже прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, и теперь ожидается окончательное решение Белого дома. Точная дата и конкретика ограничений пока неизвестны. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

Ожидание новых санкций оказывает негативное влияние на российский рубль, однако, пока они не станут известны, оценить перспективы крайне проблематично, отмечают аналитики. Если опасения подтвердятся курс доллара может подскочить до 66-67 рубля.

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