Эксперт рассказал, чем вызвана «истерика» НАТО из-за Крыма

Столь негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией вызвана тем, что альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, Мнением он поделился в эфире радио «Вести».

Эксперт уверен, что США сегодня превратили Европу «в первую линию для наступления на Россию». С этой целью была уничтожена Югославия и сегодня Вашингтон, пропагандируя ценности европейской солидарности, продолжает продвигать свои войска на восток, через Прибалтики, Польшу, Румынию к российским границам.

С этими же целями «раскачивается ситуация» на Украине, а следующим шагом было превращение Крыма в новую базу альянса, продолжил Сатановский.

«Все истерики насчет того, что Крым сегодня – Россия, это то, что Крым сегодня не есть часть НАТО. Что Севастополь – это не военно-морская база НАТО», - рассказал эксперт.

Этому плану помешала позиция жителей полуострова, которые в марте 2014 года проголосовали за воссоединение с Россией, уверен политолог, которые подчеркивает, что «истерика» Запада в отношении Крыма вызвана именно несбывшимися планами продвижения на восток, к российским границам.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по результатам всенародного референдума, на котором более 98% жителей полуострова проголосовали за этот шаг.