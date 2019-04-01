Эрдоган потерял Анкару

В воскресенье в Турции прошли местные выборы, а еще в стране стремительно растут инфляция и безработица и падает лира. Естественно, второе не могло не повлиять на первое. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лукавит, утверждая, что его Партия справедливости и развития (АКР) победила на прошедших в воскресенье местных выборах. Впервые за 16 лет правления Турцией он потерял контроль над столицей и не исключено, еще и над Стамбулом и рядом других крупных городов.

В Анкаре кандидат от правящей АКР набрал 47,3% голосов, а соперник от оппозиционной Республиканской народной партии (СНР), сообщает агентство Anadolu, 50,6%.

«Несмотря на все давление,- заявил после закрытия избирательных участков в столичной штаб-квартире СНР ее лидер Кемаль Кылычдароглу,- народ выбрал демократию».

В Стамбуле о победе заявили и AKP, и CHP: после подсчета 98,8% бюллетеней кандидат от АКР, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым набрал 48,71% голосов, а его соперник от СНР Экрем Имамоглу – 48,65%.

Конечно, преувеличивать так же, впрочем, как и недооценивать важность поражения AКР не стоит. Даже если Бинали Йылдырым проиграет в Стамбуле, президент Эрдоган, срок полномочий которого заканчивается в 2023 году, сохранит в своих руках огромную власть. Он сохранит под контролем парламент и останется самым популярным политиком в Турции.

С другой стороны, результаты местных выборов однозначно являются поражением правящей партии. АКР, похоже, потерпела поражение в курортном городе Анталье и крупном промышленном центре Адана.

В целом, правящая партия, по предварительным результатам, победила в 40 из 81 турецкой провинции. На предыдущих выборах в 2014 года эта цифра была существенно выше – 53. Некоторым утешением может служить победа союзника АКР – Партии национального действия (MHP) в 12 провинциях. Но и здесь не обошлось без большой ложки дегтя – пять лет назад АКР одна набрала больше, чем сейчас вместе с союзником.

Потеря Анкары и ряда крупных городов может осложнить правящей партии работу с избирателями, особенно стариками и нуждающимися, т.е. теми, кто полностью зависит от помощи властей. К тому же, результаты выборов могут придать уверенности противникам Эрдогана.

«Они (результаты выборов) могут разрушить его (Эрдогана) ауру непобедимости»,- объясняет сопредседатель лондонской консалтинговой компании Teneo Intelligence Вольфганго Пикколи.

Реджеп Тайип Эрдоган признал потерю нескольких городов, объяснив ее тем, что Турция – демократическая страна и что такое в демократических странах происходит часто. Выступая перед сторонниками АКР, он обратил внимание на то, что теперь в Турции не будет выборов до 2023 года, и пообещал сконцентрировать силы и внимание на экономике, которой не дают быстро развиваться двузначная инфляция, растущая безработица и обесценивающаяся валюта.

«Не отказываясь от правил и законов свободного рынка,- пообещал президент на митинге в Стамбуле воскресным вечером,- мы будем осторожно проводить сильную экономическую программу».

Во время избирательной кампании Эрдоган отрапортовал об окончании крупных инфраструктурных проектов: вводе в действие 80-километровой железнодорожной ветки в Стамбуле и огромного тематического парка в Анкаре, но эти достижения не помогли. В целом экономическая обстановка в стране сейчас очень сильно отличается от 2017 года, когда турецкая экономика развивалась быстрее всех в G20. Инфляция достигла 20%. Строительный сектор. Один из главных в экономике Турции, потерял за прошлый год около трети из трех миллионов рабочих мест. Что же касается валюты, то турецкую лиру, немного, казалось, пришедшую в себя после потрясений лета 2018 года, в марте вновь начало штормить.

Правительство говорит, что необходимо время для перенастройки экономической модели, которая чересчур сильно полагалась на зарубежные кредиты и чрезмерно сконцентрировалась на строительстве и громадных инфраструктурных проектах.

Экономисты, к слову, хвалят власти за то, что они не стали прибегать к популистским мерам накануне выборов, но предупреждают, что недостаточно внимания уделяется огромным долгам крупнейших турецких компаний, сделанным в период промышленного бума. Заимствования делались в основном в иностранных валютах, поэтому выплачивать сейчас их и проценты стало труднее из-за слабой лиры. Долги компаний могут стать очень серьезной угрозой для финансовой стабильности Турции, считает Wall Street Journal, если правительство не подключится к решению этой проблемы.

Здесь, считают многие экономисты, очень пригодилась бы помощь, скажем, МВФ, но президент Эрдоган неоднократно отвергал идею получения помощи извне. Он уверен, что Турция может справиться с экономическими проблемами собственными силами.