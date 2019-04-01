Глава «Газпрома» рассказал о препятствиях «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» к данному моменту не имеет каких-либо «фатальных» затруднений, рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Он подтвердил, что нет также и юридических препятствий для того, чтобы строительство газопровода завершилось к концу 2019 года, передает ТАСС.

«Все те заявления, которые делались последнее время, не соответствуют действительности. Нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий», - рассказал топ-менеджер.

В начале марта в «Газпроме» заявили, что уже готова одна треть трубопровода «Северный поток — 2» и опроверг заявления «Нафтагаза» о препятствиях правительства Дании строительству трубопровода в своих территориальных водах.

Глава украинской компании заявил также, что «Газпрому» придется либо уменьшить объемы поставок в ЕС, либо договариваться с Киевом об условиях транзита по европейским правилам.