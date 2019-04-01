Канцлер Австрии объявил Лукашенко благодарность

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил благодарность белорусскому президенту Александра Лукашенко за вклад в обеспечение стабильности в Европе и создание переговорной площадки по украинскому конфликту, передает БелТА.

«Хочу поблагодарить вас за ту роль, которую вы играете в регионе в установлении мира. Мы, в частности, обсуждали украинский конфликт», - заявил Курц.

Он добавил, что большой вклад в стабильность в регионе вносят минские договоренности, достигнутые в белорусской столице.

Курц также отметил личный вклад Лукашенко в работу по функционированию контактной группы.

СМИ сообщает, что в ходе беседы с главой Белоруссии канцлер сообщил, что в интересах Европы сближение с Минском в политическом и экономическом плане.

«Мы бы хотели, чтобы государства вашего региона сближались с Европейским союзом и при этом не разрывали свои исторически сложившиеся тесные связи с Россией», - заявил канцлер.

Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул важность для Минска политических и правовых связей в Австрией, назвав эту страну «одним из важнейших партнеров в Европейском союзе».