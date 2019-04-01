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Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»

Москва, 01.04.2019
  • Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»

Zuma\TASS

Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что проект "Северный поток-2" может стать ответом на отказ Берлина от угольной и атомной энергетики. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ZDF.

"Это, конечно, для меня не cердечное дело", - сказала председатель ХДС о проекте. Но отметила, что он уже реализуется, что подписано много контрактов и что проект является ответом на отказ от угля и ядерной энергии.

"Тем не менее, это проект, который должен учитывать интересы безопасности Украины и других государств региона", - отметила политик. "Мы хотим гарантий безопасности для Украины, что Украина, как и другие страны, является транзитной страной", - пояснила председатель ХДС.

Она также сказала, что российское правительство прилагает много сил, чтобы ослабить страны в ЕС и его непосредственных соседей, и об этом нужно "четко говорить". "Мы должны держаться вместе как Европа", - добавила она.

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