Китай наладил закупку воздуха в России

Китай наладил закупку воздуха из Горного Алтая у местного предпринимателя Сергея Кухтуекова, который занимается производством баллончиков – пулевизаторов с горным воздухом внутри. На упаковке сказано: «Воздух для дыхания, собранный в горах Алтая».

Информацией поделилась на своей станице в Facebook руководитель Института политики и технологий Татьяна Косачева.

«Китайцы покупают эти баллончики на ура. Две партии уже отправили в Китай», — рассказала она в соцсети.

Бизнес алтайского предпринимателя не является уникальным, в Москве существует ИП, торгующее воздухом разных городов и регионов России. По словам владельца бизнеса, в год удается продать примерно 30-40 тысяч баночек с «законсервированным» воздухом по цене 100-150 рублей за баллон.

В Европе аналогичный бизнес держат несколько компаний в Швейцарии, которые с 2017 года поставляют на мировой рынок «чистейший воздух Альп» в баллонах стоимостью 21-25 долларов.

Также бизнес по продаже «чистого воздуха» развит в Канаде и Китае, где люди крупных городов страдают от загрязнения атмосферы.