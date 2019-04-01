Курс доллара: рубль пошел на резкий разворот

Курс доллара на открытии понедельника резко снижается к рублю. Курс доллара теряет 28 копеек - 65,35 рубля на фоне роста нефтяных котировок. Курс евро снижается на 25 копеек - 73,40 рубля.

На закрытии пятницы курс доллара вырос на 1 рубль на фоне новостей о новых санкциях США. Однако, похоже, реакция рынка была чрезмерной из-за фиксации прибыли спекулянтами по рублю.

Результаты первого тура выборов президента на Украине, согласно которым во второй тур выходят Владимир Зеленский и Порошенко, по всей видимости, не стали неприятным сюрпризом для рубля.