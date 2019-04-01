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Россия продает доллары и покупает золото

Москва, 01.04.2019
#Экономика
  • Россия продает доллары и покупает золото

DPA/TASS

"Вес" золота в российских золото-валютных резервах быстро увеличивается. Закупки Центробанком РФ этого драгоценного металла в прошлом году впервые превысили его добычу. Это дало основание аналитикам Renaissance Capital предсказать, что Россия может начать импортировать золото.

В 2018 году Центробанк РФ, по данным Всемирного золотого совета, купил 274 т золота, заплатив более 11 млрд долларов. Закупки золота в прошлом году впервые превысили предложение российской золотой промышленности. 

Доля главного банка России в закупках золота Центробанками всей планеты составила 40%. Что касается спроса, то там доля Москвы меньше – 6%. В золото-валютных резервах РФ золото составляет сейчас ок. 19%. Такой высокой доли у этого драгоценного металла в XXI веке еще не было.

Доллар пока еще опережает золото в российских резервах. Его доля – 22%, но она стремительно снижается. Летом 2017 г. доля американского госдолга в золото-валютных резервах России была в два раза больше – 46%.

Желание правительства России избавиться от зависимости от американского доллара в прямом и переносном смыслах открыло золотую жилу и спровоцировало золотую лихорадку. В течение десятилетия Москва увеличила запасы желтого металла в четыре раза. Самым «золотым» стал из них прошлый, 2018 год. В этом году закончился первый квартал. Пока темпы закупок золота сохраняются на уровне рекордного прошлого года. Так, по данным Центробанка, золотые запасы Российской Федерации в феврале выросли еще на 1 млн унций (31 тонна). Это наибольший прирост за последние пять месяцев.

Динамика изменения состава золото-валютных резервов, которую в последнее время все чаще начинают называть дедолларизацией, свидетельствуют о быстром прогрессе в решении задачи диверсификации активов и отказа от американского госдолга.

Естественно, Россия не единственная страна, которой надоело зависеть от американского доллара. В ноябре 2018 г. французский президент Эмманюэль Макрон сказал в интервью CNN, что Европа слишком сильно зависит от американской валюты, и охарактеризовал эту зависимость как «вопрос суверенитета». В прошлом году Польша и Венгрия удивили аналитиков, сделав первые в Евросоюзе более чем за десятилетие существенные закупки золота.

Эксперты сомневаются, что Россия сможет долго выдерживать такие темпы закупок драгоценного металла. По основной версии, золото нужно Москве для защиты от геополитических потрясений и ужесточения американских санкций, потому что отношения между США и РФ продолжают ухудшаться. 

Большинство экономистов считают, что Россия постепенно начнет снижать закупки золота.

«Если на внутреннем рынке покупать будет нечего, Центробанк, наверное, начнет импортировать золото,- считает старший экономист Renaissance Capital Олег Кузьмин, работавший раньше советником департамента по кредитно-денежной политике в Банке России.

Олег Кузьмин также полагает, что принимая в расчет геополитические риски, российский Центробанк скорее всего продолжит наращивать долю золота в своих резервах.

Конечно, доллар сдаваться без борьбы не намерен. Сохранять долларовые резервы России на высоком уровне невольно помогают, пишет Bloomberg, российские нефтяники, продающие нефть в долларах, и в целом высокая зависимость РФ от экспорта сырья, которое продается пока в подавляющем большинстве случаев за доллары. Достаточно сказать, что три четверти объема российской торговли, составляющей примерно 600 млрд долларов, осуществляется как раз в долларах.

Закупки Центробанком золота позволили ему окрепнуть, считает управляющий партнер лихтенштейнской финансовой компании Incrementum AG Рональд-Питер Штоферле, и поддержали в последние годы цены на него на достаточно высоком уровне. За три года цена желтого металла выросла более чем на 20%. 

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