«Не признавать!»: в Госдуме и Совфеде сделали важные заявления о выборах на Украине

Леонид Калашников – глава комитета по делам СНГ нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, что полностью поддерживает заявление ЛДПР о непризнании президентских выборов на Украине. По его словам, он внёс это заявление на рассмотрение совета Госдумы, передаёт РИА Новости.

«Дальше дело за советом нижней палаты, – пояснил он. – Там должны решить, когда выносить данный вопрос на пленарное заседание. Но наш комитет рекомендует принять соответствующее заявление уже после официального объявления итогов выборов».

Аналогичного мнения придерживаются и в Совете Федерации. В частности, глава комитета по международным делам верхней палаты РФ Константин Косачёв, считает, что наша страна может не признать итоги президентских выборов на Украине.

Сенатор подчеркнул, что «делать какие-то выводы» можно будет только после того, как станет понятна реакция властей «незалежной» на тысячи жалоб, которые поступили от граждан страны на нарушения в ходе первого тура.

«Россию устроит победа на выборах любого кандидата, кроме Порошенко, – заявил Касачёв в интервью радиостанции «Эхо Москвы». – Переизбрание на второй срок действующего главы государства – это очередной шаг к войне и радикализации антироссийской политики Украины».

При этом лидера первого тура Владимира Зеленского член Совфеда назвал «тёмной лошадкой», признавшись, что не ожидает от него в случае его победы во втором туре ничего хорошего для российско-украинских отношений, так как считает Зеленского несамостоятельным политиком.

Напомним, 31 марта на Украине состоялись выборы президента. После обработки 78,56% протоколов, уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский (30,41%). Также во второй тур пока проходит действующий пглава государства Пётр Порошенко (16,06%). Дале расположились лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,23%) и кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (11,53%).