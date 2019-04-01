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Трампу запретили добывать нефть на Аляске

Москва, 01.04.2019

Решение президента США Дональда Трампа относительно отмены запрета на добычу нефти на шельфе Аляска признано окружным судом штата незаконным.

Напомним, распоряжение о запрете добычи нефти в прибрежных водах Аляски было подписано предшественником Трампа - Бараком Обамой, который таким образом выступал за защиту окружающей среды.

Трамп решил отменить данный указ и возобновить добычу нефти в регионе в 2017 году вопреки мнению экологов, которые и направили иск в адрес администрации США. Суд вынес постановление о неправомочности решения Трампа из-за отсутствия полномочий у президента США снимать запреты на разработку нефтяных месторождений. При этом, согласно действующему законодательству США, вводить запреты глава государства уполномочен.

А вот снять их имеет право только Конгресс, который  в настоящий момент состоит из большинства демократов, выступающих против добычи сырья.

Напомним, Трамп неоднократно обращался к организации ОПЕК с просьбой повысить добычу нефти, мотивируя подобную необходимость слишком высокими ценами на топливо.

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