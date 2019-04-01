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Эксперт предсказал итоги второго тура выборов на Украине

Москва, 01.04.2019

Во втором туре президентских выборов на Украине стоит ожидать фальсификации со стороны действующего главы Украины Порошенко, уверен сенатор Алексей Пушков.

О собственных прогнозах итогов голосования во втором туре президентской гонки на Украине он написал в своем твиттере.

«Если верить экзит-полам, все решится во втором туре битвой главных «бегемотов» предвыборной гонки — Зеленского и Порошенко»,  - пишет Пушков.

Сенатор предположил, что было бы логично, если бы голоса двух других кандидатов Юлии Тимошенко и Юрия Бойко отошли лидирующему в первом туре Зеленскому.

«По всей логике, голоса Тимошенко и Бойко должны отойти к Зеленскому»,  - считает Пушков.

Ранее с аналогичным предположением выступил политический аналитик Анатолий Вассерман, который заявил, что, скорее всего, действующего президента Украины Петра Порошенко во второй тур с каким-нибудь персонажем второго плана, «уж там изобразят победу».

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