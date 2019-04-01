Вход/Регистрация Подписка

Новые магазины TUMI в центре столицы

Москва, 01.04.2019
Первый в России флагманский магазин американского ритейлера и производителя аксессуаров премиум-класса TUMI отпраздновал торжественное открытие в конце марта 2019 года, на пересечении улицы Большой Дмитровки и Столешникова переулка, в Москве. Новый магазин площадью 110 кв м расположится в историческом здании, в самом центре Москвы.
#Hi-END
  • Новые магазины TUMI в центре столицы

По достоинству оценили новое пространство и новую коллекцию TUMI Виктория Одинцова, Евгения Образцова, Динара Сафина, Ирина Безрукова, Анна Чурина. В магазине гостям продемонстрировали каким способом присходит персонализация изделий. После чего гости переместились в уютный Rosebar напротив, где прошла торжественная церемония открытия и вечеринка.

Основанный в 1975 году, бренд TUMI сегодня представлен более чем в 2 тыс. магазинах в 75 странах мира. Бренд предлагает премиальные аксессуары для путешествий, бизнеса и повседневной жизни. На российский рынок бренд вышел в 2017 году;сейчас в Москве его товары представлены в фирменных магазинах, расположенных в «АФИМолл Сити», «Vegas Крокус Сити», в “Атриуме”, в дисконтном магазине VnukovoOutletVillage, а также в Санкт-Петербурге в гостинице Corinthia на Невском проспекте.

tumi--magazin.jpg

Для запуска флагмана TUMI компания выбрала один из ключевых торговых коридоров Москвы – Большую Дмитровку, которая характеризуется высоким трафиком и большим спросом среди fashion-ритейлеров и рестораторов.

 

tumi_1.jpg

Андрей Языков, генеральный директор компании Samsonite Russia, которой принадлежит бренд TUMI, комментирует: «Для открытия первого флагманского магазина бренда TUMI мы рассматривали исключительно самый центр Москвы. Именно здесь, по соседству с древними усадьбами, музеями и Большим театром, нам удастся создать камерную атмосферу, идеально соответствующую нашему бренду, которая, уверены, привлечёт внимание и наших постоянных покупателей, и многих гостей Москвы. В данном магазине будет представлен разнообразный выбор аксессуаров и эксклюзивные модели, включая новую коллекцию А3, в запуске которой принимали участие Ленни и Зои Кравиц».

В планах бренда – активная экспансия: Кроме флагманского магазина на Дмировке, 20 марта распахнул двери новый магазин в Атриуме, он расположился на 1-м этаже торгового центра. Помимо этого бренд ведет переговоры о запуске еще нескольких точек во второй половине 2019 года.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
      Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
    2. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    3. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама