Новые магазины TUMI в центре столицы

По достоинству оценили новое пространство и новую коллекцию TUMI Виктория Одинцова, Евгения Образцова, Динара Сафина, Ирина Безрукова, Анна Чурина. В магазине гостям продемонстрировали каким способом присходит персонализация изделий. После чего гости переместились в уютный Rosebar напротив, где прошла торжественная церемония открытия и вечеринка.

Основанный в 1975 году, бренд TUMI сегодня представлен более чем в 2 тыс. магазинах в 75 странах мира. Бренд предлагает премиальные аксессуары для путешествий, бизнеса и повседневной жизни. На российский рынок бренд вышел в 2017 году;сейчас в Москве его товары представлены в фирменных магазинах, расположенных в «АФИМолл Сити», «Vegas Крокус Сити», в “Атриуме”, в дисконтном магазине VnukovoOutletVillage, а также в Санкт-Петербурге в гостинице Corinthia на Невском проспекте.

Для запуска флагмана TUMI компания выбрала один из ключевых торговых коридоров Москвы – Большую Дмитровку, которая характеризуется высоким трафиком и большим спросом среди fashion-ритейлеров и рестораторов.

Андрей Языков, генеральный директор компании Samsonite Russia, которой принадлежит бренд TUMI, комментирует: «Для открытия первого флагманского магазина бренда TUMI мы рассматривали исключительно самый центр Москвы. Именно здесь, по соседству с древними усадьбами, музеями и Большим театром, нам удастся создать камерную атмосферу, идеально соответствующую нашему бренду, которая, уверены, привлечёт внимание и наших постоянных покупателей, и многих гостей Москвы. В данном магазине будет представлен разнообразный выбор аксессуаров и эксклюзивные модели, включая новую коллекцию А3, в запуске которой принимали участие Ленни и Зои Кравиц».

В планах бренда – активная экспансия: Кроме флагманского магазина на Дмировке, 20 марта распахнул двери новый магазин в Атриуме, он расположился на 1-м этаже торгового центра. Помимо этого бренд ведет переговоры о запуске еще нескольких точек во второй половине 2019 года.