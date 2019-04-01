Центральная избирательная комиссия Украины обработала чуть более половины протоколов избирательных комиссий. Согласно данным ЦИК Владимир Зеленский получил 30,2% голосов, на втором месте идет действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,6%, а Юлия Тимошенко пока набирает лишь 13% и не попадает во второй тут выборов. Кандидат позиционирующий себя как пророссийский – Юрий Бойко набирает лишь 11,5% голосов. Согласно окончательным данным ЦИК 63,52% избирателей проголосовало в первом туре президентских выборов, что стало очень высокой явкой. Например, на прошлых президентских выборах 2015 года явка составила 59,48%, при том что несколько миллионов избирателей не находились, как сейчас, за границей и общая численность населения Украины была больше примерно на миллион человек.

Региональный расклад на прошедших выборах стал необычным для Украины. У Востока и Запада сегодня страны не существует единых электоральных предпочтений. На этот раз раскололся даже Запад Украины. В Львовской области Порошенко, набрав 38% голосов победил Зеленского , набравшего всего 12%, а в Закарпатской области ситуация диаметрально противоположная – 40% за Зеленского и лишь 11% за Порошенко. Удивил и Юго-Восток, на поддержку которого рассчитывал Юрий Бойко и победивший лишь в Донецкой и Луганской областях, получив 35% и 40% соответственно. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, и Харьковской областях победу празднует Зеленский, получивший в них от 36% до 45% поддержки.

В штабе Юлии Тимошенко продолжают настаивать на выходе своего кандидата во второй тур, ссылаясь на параллельный подсчет голосов. Команда Тимошенко обработала две трети протоколов и по результатам их подсчетов Владимир Зеленский получил 28,1% голосов, Юлия Тимошенко - 16,1%, Петр Порошенко - 15,2%. Если официальные данные ЦИК покажут минимальный разрыв между Порошенко и Тимошенко, ее штаб может попробовать опротестовать данные выборов по ряду участков ссылаясь на нарушения. Организовать массовые протесты, пытаясь выйти во второй тур, Тимошенко вряд ли решится, поскольку из проголосовавших за нее 15% избирателей мало кто готов к уличным акциям. Однако Юлия Тимошенко не утратила шанса прийти к власти – для этого ей надо занять пост премьер-министра и превратить президента в «английскую королеву». Это уже удавалось сделать при президенте Викторе Ющенко и может быть удастся при президенте Владимире Зеленском. Самый легкий путь вступить в коалицию с Зеленским в обмен на пост премьера, но кураторы Зеленского вряд ли заключат союз на условиях премьерства Тимошенко. Согласно опросам общественного мнения, во втором туре треть электората Тимошенко автоматически переходит к Зеленскому, а к Порошенко только 8%, а призыв Тимошенко голосовать за Зеленского принесет ему не более 2-3% дополнительных голосов. Кроме того через полгода на Украине должны пройти парламентские выборы и есть шанс стать премьером возглавив парламентскую коалицию.

Президент Украины Петр Порошенко, оценивая результаты первого тура пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. «Я не чувствую никакой эйфории. Я критически и трезво понимаю тот сигнал, который общество дало сегодня действующей власти» - заявил Порошенко. Общество, несмотря на все усилия действующей власти по дискредитации оппонентов, админресурс и подкуп избирателей, в восьми случаях из десяти не хочет голосовать за действующего президента. Получив такой сигнал, действительно сложно испытывать эйфорию.

Владимир Зеленский, который до первого тура выборов хотя и критиковал Петра Порошенко, но старался делать это завуалированно. Комментируя коррупционный скандал в оборонной сфере с участием ближайшего окружения президента, Зеленский говорил, что нынешняя власть делает деньги на крови, не уточняя при этом, кого он имеет ввиду. Получив первые данные опросов избирателей и убедившись, что он является лидером президентской, Зеленский заговорил смелее. Отвечая на реплику Петра Порошенко, назвавшего его «марионеткой Коломойского», Владимир Зеленский жестко отреагировал. «У меня только один вопрос, я думаю. Так Вы марионетка Свинарчука (давний бизнес-партнер Порошенко и чиновник координировавший разворовывание гособоронзаказа – Эксперт) или Свинарчук Ваша марионетка?» - спросил Зеленский у Порошенко. Таким образом, действующему президенту во втором туре придется иметь дело не милым комиком, а жестким оппонентом, который не собирается упускать победу.