Вход/Регистрация Подписка

На этот раз раскололся даже Запад Украины

Москва, 01.04.2019
Александр Смирнов
#Выборы за рубежом
#Политика
  • На этот раз раскололся даже Запад Украины

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский принимает поздравления в своей штаб-квартире.

EPA\TASS

Центральная избирательная комиссия Украины обработала чуть более половины протоколов избирательных комиссий. Согласно данным ЦИК Владимир Зеленский получил 30,2% голосов, на втором месте идет действующий президент Украины Петр Порошенко с 16,6%, а Юлия Тимошенко пока набирает лишь 13% и не попадает во второй тут выборов. Кандидат позиционирующий себя как пророссийский – Юрий Бойко набирает лишь 11,5% голосов. Согласно окончательным данным ЦИК 63,52% избирателей проголосовало в первом туре президентских выборов,  что стало очень высокой явкой. Например, на прошлых президентских выборах 2015 года явка составила 59,48%, при том что несколько миллионов избирателей не находились, как сейчас, за границей и общая численность населения Украины была больше примерно на миллион человек. 

Региональный расклад на прошедших выборах стал необычным для Украины. У Востока и Запада сегодня страны не существует единых электоральных предпочтений. На этот раз раскололся даже Запад Украины. В Львовской области Порошенко, набрав 38% голосов победил Зеленского , набравшего всего 12%, а в Закарпатской области ситуация диаметрально противоположная – 40% за Зеленского и лишь 11% за Порошенко. Удивил и Юго-Восток, на поддержку которого рассчитывал Юрий Бойко и победивший лишь в Донецкой и Луганской областях, получив 35% и 40% соответственно. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, и Харьковской областях победу празднует Зеленский, получивший в них от 36% до 45% поддержки.  

В штабе Юлии Тимошенко продолжают настаивать на выходе своего кандидата во второй тур, ссылаясь на параллельный подсчет голосов. Команда Тимошенко обработала две трети протоколов и по результатам их подсчетов Владимир Зеленский получил 28,1% голосов, Юлия Тимошенко - 16,1%, Петр Порошенко - 15,2%. Если официальные данные ЦИК покажут минимальный разрыв между Порошенко и Тимошенко, ее штаб может попробовать опротестовать данные выборов по ряду участков ссылаясь на нарушения. Организовать массовые протесты, пытаясь выйти во второй тур, Тимошенко вряд ли решится, поскольку из проголосовавших за нее 15% избирателей мало кто готов к уличным акциям. Однако Юлия Тимошенко не утратила шанса прийти к власти – для этого ей надо занять пост премьер-министра и превратить президента в «английскую королеву». Это уже удавалось сделать при президенте Викторе Ющенко  и может быть удастся при президенте Владимире Зеленском. Самый легкий путь вступить в коалицию с Зеленским в обмен на пост премьера, но кураторы Зеленского вряд ли заключат союз на условиях премьерства Тимошенко. Согласно опросам общественного мнения, во втором туре треть электората Тимошенко автоматически переходит к Зеленскому, а к Порошенко только 8%, а призыв Тимошенко голосовать за Зеленского принесет ему не более 2-3% дополнительных голосов. Кроме того через полгода на Украине должны пройти парламентские выборы и есть шанс стать премьером возглавив парламентскую коалицию. 

Президент Украины Петр Порошенко, оценивая результаты первого тура пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. «Я не чувствую никакой эйфории. Я критически и трезво понимаю тот сигнал, который общество дало сегодня действующей власти» - заявил Порошенко. Общество, несмотря на все усилия действующей власти по дискредитации оппонентов, админресурс и подкуп избирателей, в восьми случаях из десяти не хочет голосовать за действующего президента. Получив такой сигнал, действительно сложно испытывать эйфорию. 

Владимир Зеленский, который до первого тура выборов хотя и критиковал Петра Порошенко, но старался делать это завуалированно. Комментируя коррупционный скандал в оборонной сфере с участием ближайшего окружения президента, Зеленский говорил, что нынешняя власть делает деньги на крови, не уточняя при этом, кого он имеет ввиду. Получив первые данные опросов избирателей и убедившись, что он является лидером президентской, Зеленский заговорил смелее. Отвечая на реплику Петра Порошенко, назвавшего его «марионеткой Коломойского», Владимир Зеленский жестко отреагировал. «У меня только один вопрос, я думаю.  Так Вы марионетка Свинарчука (давний бизнес-партнер Порошенко и чиновник координировавший разворовывание гособоронзаказа – Эксперт) или Свинарчук Ваша марионетка?» - спросил Зеленский у Порошенко. Таким образом, действующему президенту во втором туре придется иметь дело не милым комиком, а жестким оппонентом, который не собирается упускать победу.  

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Струйный принтер возвращается в офис

    Разбираемся, почему цветная бизнес-печать сегодня доступнее, чем когда-либо

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
      Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
    2. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    3. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама