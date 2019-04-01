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Преемница Меркель сделала важное заявление в адрес Москвы

Москва, 01.04.2019

Лидер германского Христианско-демократического союза (ХДС) и возможно будущий канцлер ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с резкой критикой России, обвинив Москву в попытке «дестабилизировать страны ЕС и его ближайших соседей».

Об этом политик заявила в выпуске передачи heute-journal немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 31 марта.

«Мы Европа, должны сплотиться», -  призывает Крамп-Карренбауэр, которая также заявила в эфире, что вокруг «популистские силы - и слева, и справа, которые поддерживает Россия».

Политик призывает не паниковать, а четко реагировать на подобные действия. Для этого странам ЕС необходимо «держаться вместе».

Отдельно глава ХДС остановилась на популярной для Германии темы «Северный поток-2», назвав его «трудным проектом».

«Это точно не сердечное для меня дело», - сообщила Крамп-Карренбауэр, которая при этом не отрицает, что  решение относительно «Северного потока-2» принято  и оно может стать ответом на отказ ФРГ от угольной и атомной энергетики.

Политик напомнила, что  при реализации тубопровода необходимо «помнить про Украину» и принимать во внимание ее интересы, а также интересы в области других стран в регионе.

Напомним, Крамп-Карренбауэр сменила канцлера ФРГ Ангелу Меркель на посту председателя консерваторов в декабре прошлого года.

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