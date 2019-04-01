Гисметео, прогноз погоды на месяц: апрель окажется теплее обычного

В Гисметео опубликовали прогноз погоды на апрель. По данным метеорологов, средняя температура воздуха во втором календарном месяце весны почти на всей территории России будет на несколько градусов выше климатической нормы. Исключение составит север Сибири. Так, в Норильске даже в конце апреля будет не выше минус 7-9. Чуть теплее в Новом Уренгое и Салехарде, где в начале месяца даже ожидается оттепель до плюс 2-4. Правда, в середине апреля и здесь подморозит, выпадет снег и минус 3-6.

Зато неожиданно тепло будет в Якутске. Ранее, делая долгосрочный прогноз погоды на второй весенний месяц, специалисты Гидрометцентра предполагали, что в столице Республики Саха (Якутия) апрель станет рекордно холодным. Однако, воздушные массы, которые придут в регион с Атлантики принесут по-настоящему весеннюю погоду и аномальные плюс 2-4 в первой декаде месяца, и до плюс 5-6 – в последней.

Плюсовой температурный фон будет держаться в Поволжье, на Урале и Камчатке. Настоящая вена ожидает и жителей Хабаровского края. В этом регионе в начале апреля при переменной облачности и незначительных осадках термометры покажут 6-10 выше нуля. Ещё теплее во второй половине месяца – плюс 11-14 и яркое солнце.

Прогноз погоды в Москве на апрель

По прогнозу Гисметео, в Москве апрель также боудет тёплым, с переменной облачностью и незначительными осадками. После незначительного похолодания, которое пришло в понедельник, уже к среде, 3 апреля в регионе вновь запахнет настоящей весной. Солнце разогреет воздух до плюс 8-10. Но наиболее комфортным окажется последняя декада месяца, а самым тёплым днём апреля – пятница, 26 апреля с 18-20 градусами выше нуля, что почти на 4 единицы выше климатической нормы.

В народном календаре день 26 апреля получил название Фомаида медуница. Наши предки считали, что если на Фамаиду зацвела ива – холодов больше не будет; вороны на верхушках деревьев сидят – к теплу; кукушка громко и протяжно кричит – к приближению тёплых дней; звёздная ночь – к урожайному году; дуб распустился – к тёплому и погожему лету. Сны на 26 апреля вещие, но опасности не несут. Сновидение, увиденное днём 26 апреля, скорее всего, пустое. Людям, родившимся 26 апреля, следует носить оливин.