Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. Согласно документу, теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии российского пенсионера до прожиточного минимума в соотвествующем регионе. И лишь потом станет осуществляться индексация пенсии. Тем самым, материальное обеспечение отечественных пенсионеро будет ежегодно превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации, передаёт РИА Новости

Кроме того, новым законом предусматривается доплата по новым правилам с 1 января 2019 года. Таким образом, неработающие пенсионеры в полном объёме получат деньги, которые им не доплатили в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учётом их индексаций, проведённых в этом году

Уже известно, что выплаты коснутся 3,9 млн человек, а сама доиндексация оценивается примерно в 20 млрд руб. Но, как заверил глава Минтруда РФ Максим Топилин, бюджет ПФР позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку.