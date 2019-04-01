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Учёные рассказали, как можно избежать развития артрита в старости

Москва, 01.04.2019

Учёные одного из университетов США рассказали, как уменьшить шансы на развитие тяжёлых форм артрита у пожилых людей. Согласно проведенному исследованию, они пришли к выводу, что всего одного часа прогулок или лёгких упражнений в неделю хватит для того, чтобы в преклонном возрасте сохранять возможность самостоятельно передвигаться, не испытывая при этом серьёзного дискомфорта, передаёт American Journal of Preventive Medicine.

Отмечается, что учёные наблюдали за здоровьем 1,5 тыс. американских пенсионеров, которые страдали от лёгких форм артрита, а также от других типов болей в суставах. Всем участникам исследования выдали специальные браслеты, измеряющие уровень физической активности на протяжении всего дня. Кроме того, учёные отслеживали изменения в состоянии суставов пациентов и периодически проводили опросы, испытывают ли они проблемы в обычной жизни.

Выводы оказались сенсационными: всего несколько минут в день физической активности оказывали благотворное влияние на работу суставов участников эксперимента. При этом вероятность тяжёлых форм артрита у них снизилась почти на 85%. Таким образом, чтобы избежать развития тяжёлых форм артрита не обязательно пожилым людям рекомендовать чрезмерно высокие нагрузки, что порой приводит к появлению проблем с сердцем. Достаточно просто стимулировать их поддерживать себя в форме лёгкими непродолжительными физическими упражнениями.

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