В Cовбезе признали отставание России от ведущих стран в области робототехники

Александр Абелин – помощник секретаря Совета безопасности РФ – заявил, что наша страна сильно отстала от ведущих промышленно развитых государств мира в области робототехники. По его мнению, главные причины этого – отсутствие программно-целевого подхода к развитию данного направления, в том числе целевого бюджетного финансирования, а также координация действий заинтересованных сторон, передаёт РИА Новости.

«Как это ни печально, но нужно признать, мы очень сильно отстали в области промышленной робототехники, – подчеркнул Абелин. – Степень роботизации отечественной промышленности находится на порядок ниже среднего мирового показателя».

При этом он отметил, что значительное отставание наблюдается в таких важных для робототехники отраслевых технологий, как микроэлектроника, искусственный интеллект, мехатроника, техническая сенсорика, а также автономное энергопитание.

Абелин также напомнил, что ранее на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ уже рассматривались угрозы и риски, связанные с развитием гражданской робототехники, которая в настоящее время играет важнейшую роль в переходе к новому экономическому укладу.

«Хочу ещё раз всем напомнить, что эффект от развития робототехники до полноценной отрасли определяет высокую значимость и важность решения этой задачи», – резюмировал помощник секретаря Совета безопасности РФ.