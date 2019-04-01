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В Кремле ответили на предложение депутатов не признавать выборы на Украине

Москва, 01.04.2019

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ, прокомментировал первые итоги президентских выборов на Украине, а также ответил на предложение отечественных парламентариев не признавать выборы на Украине.

При этом, по словам представителя Кремля, российские власти пока не собираются никого официально поздравлять с выходом во второй тур, так как как кампания ещё не завершилась, передаёт РИА Новости.

«Даже подсчёт голосов ещё не окончен, – пояснил Песков. – Поэтому, естественно, о поздравлениях речи даже не идёт».

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ признался, что пока у Кремля нет позиции по предложению депутатов Госдумы не признавать президентские выборы на Украине.

«Напомню, что это всего лишь инициатива парламентариев. А ещё хочу обратить ваше внимание на то, что по конституции всё-таки основы внешней политики страны определяются только главой государства», – резюмировал Песков, добавив, что в Кремле хотели бы видеть у власти на Украине не партию войны, а партию мира.

Ранее сообщалось, что Госдума может принять заявление о непризнании Россией президентских выборов на Украине. В свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает, что делать какие-то выводы по украинским выборам можно будет только после того, как станет понятна реакция властей Украины на многочисленные жалобы, которые поступили от граждан «незалежной» на нарушения в ходе первого тура.

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