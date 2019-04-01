В Кремле жестко отреагировали на слова Зеленского

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе не соответствуют действительности.

Ранее лидер президентской гонки назвал Донбасс и Крым «оккупированными территориями».

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи», - сообщил Песков.

Представитель Кремля уверен, что Киев сам отторг от себя и Донбасс и Луганскую народную республику.

«Потому что в данном случае, непризнанная республика Донбасс и Луганск, они отторгнуты самой Украиной», - сообщил Песков.

Он уверен, что события на юго-востоке Украины стали следствием бездарной политики Киева.

Что касается Крыма, то регион вернулся в состав России благодаря свободному волеизъявлению жителей полуострова, более 98% которых проголосовали за этот шаг.