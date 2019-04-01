Украина в ожидании Зеленского

Центральная избирательная комиссия Украины закончила обработку 90% протоколов избирательных комиссий и оставшиеся необработанными не способны внести существенной коррективы в сложившийся расклад сил. Первое место сохраняет Владимир Зеленский набравший 30,3% голосов избирателей, а второе место, и право выхода во второй тур президентских выборов, получает президент Украины Петр Порошенко с 16% голосов. Юлия Тимошенко, ранее заявлявшая о результатах альтернативного подсчета голосов, согласно которому второе место и право дальнейшего участия в выборах принадлежит ей, похоже смирилась с поражением. Согласно данным ЦИК отставание Тимошенко, получившей 13,3% голосов, от Порошенко составило 2,7%, что до обидного точно совпадает с данными большинства экзит-поллов. Однако, при формальном проигрыше, право выхода во второй тур у Тимошенко все-таки украли, причем оба призера. Например, Порошенко который боролся за выход во второй тур, посодействовал выдвижению кандидатом в президенты Украины никому не известного Тимошенко Юрия Владимировича как альтернативу Тимошенко Юлии Владимировны. Расчет на то, что избиратель перепутает похожие названия оправдался – клон Тимошенко набрал 0,6% голосов – ошиблись 110 тыс. невнимательных избирателей. Применение админресурса и подкуп избирателей принесли счастливому обладателю второго места еще больше дивидендов. Команда Зеленского вместе с хозяином телеканала 1+1 Игорем Коломойским, на которых трудится Зеленский, решили что во втором туре им будет легче расправиться с Порошенко и методично втаптывали в грязь репутацию Тимошенко.

Отвечая на вопрос о возможном альянсе с Тимошенко Зеленский ответил категорическим отказом, откладывая возвращение в большую политику для стальной леди на осень, когда состоятся парламентские выборы. Что касается штаба Владимира Зеленского, так же ведущего альтернативный подсчет голосов, то он выразил легкое несогласие с данными ЦИК Украины, заявив, что их данные расходятся с официальными. Заявление стоит рассматривать как сигнал для Порошенко, о том что штаб Зеленского следит за подсчетом и расслабляться действующему президенту во втором туре не стоит. «Есть регионы, где разногласия 1-2%. Почему-то наибольшее расхождение в Винницкой области» - заявил координатор штаба Зеленского Александр Корниенко. Винницкая область – это вотчина Порошенко и упоминая ее штаб Зеленского троллинг Порошенко, поскольку шоколадный король проиграл комику на своей малой родине, где расположена масса его предприятий.

Во втором туре, при существующем раскладе сил, Зеленский побеждает Порошенко набирая в два раза больше голосов избирателей. Но, учитывая стремительное падение перед первым туром рейтинга Юлии Тимошенко, за предстоящие до второго тура выборов три недели может произойти всякое. Однако шансов переломить ситуацию у Порошенко не много, он обладает рекордным антирейтингом – 51% избирателей не проголосуют за него при любых условиях. В случае, если Порошенко останется у власти, российско-украинские отношения обречены на постоянное ухудшение. Образ врага в лице Москвы необходим президенту Украины в качестве объяснения всех неудач и для расправы с политическими оппонентами, которые все как один оказываются «агентами Кремля».

Тлеющий военный конфликт на Донбассе так же позволяет консолидировать общество и осваивать огромные финансовые ресурсы? Контроль над которыми невозможен из-за «военной тайны». Какую политику в отношении России и Донбасса собирается проводить президент Зеленский не знает не только сам Владимир Зеленский, но и Игорь Коломойский, а так же новая команда советников, которой постепенно обрастает победитель первого тура выборов. Формирование переговорной позиции станет возможным после окончательной расстановке сил внутри несуществующей пока команды нового президента Украины. Главный плюс Зеленского состоит в том, что прекратившийся при Порошенко официальный диалог России и Украины, можно будет начать с чистого листа, успешность которого будет зависеть от обеих сторон.