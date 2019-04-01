В США назвали оружие, которым будут воевать против России

В случае военного противостояния с Россией США возглавят воздушные силы НАТО с истребителем F-35, сообщает Business Insider. Портал публикует топ-10 вооружений альянса, которые будут якобы эффективны в битве с Россией.

Помимо этого истребителя в перечень вошли бомбардировщики B-2 Spirit, B-1 Lancer и B-52 Stratofortress и ударный вертолет ВВС США AH-64 Apache.

Издание не исключает, что в гипотетическом противостоянии может принять участие истребитель Eurofighter Typhoon, якобы способный выстоять в воздушной схватке с российским Су-35. Аналитики называют этот европейский самолет «козырем» против российских истребителей.

«США имеют возможности обычного и ядерного сдерживания посредством регулярной ротации самолетов-бомбардировщиков в европейский регион», — уверены авторы.

Российские военные эксперты уверены, что данный список «пропаганда», а эффективность любого оружия или техники зависит от профессионализма личного состава военных.

При этом аналитики США при составлении списка опирались на перечень техники, которая была у России 15 лет назад, уверен капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Он не отрицает, что в перечень включены серьезные вооружения, но говорить о каком-либо превосходстве неуместно, поскольку «обстановка в мире кардинально меняется, что неоднократно отмечали и сами американцы, и их европейские союзники».

Дандыкин также напомнил о российских подводных устройствах «Посейдон», которые не сможет обнаружить ни одна американская система.

Несколькими днями ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сделал «огорчающее» для США заявление — подводные беспилотники «Посейдон» появятся в арсенале Вооруженных сил России гораздо раньше, чем предполагает американская сторона.