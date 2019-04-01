Курс доллара: рубль залихорадило

Курс доллара к закрытию основных торгов понедельника снижается на 24 копейки - до 65,40 рубля, курс евро падает на 30 копеек - 73,36 рубля. Сегодняшние валютные торги выдались крайне волатильными. С утра рубль активно отыгрывал позитив на внешних площадках и сильный рост нефти. Однако после обеда курс доллара начал расти и едва не достиг отметки 66 рубля. А уже ближе к закрытию основной сессии рубль снова перешел к росту

Аналитики связывают такую подвижность рубля с неопределенностью новых санкций США в связи с "делом Скрипаля".

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что пакет новых санкций уже прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, и теперь ожидается окончательное решение Белого дома. Точная дата и конкретика ограничений пока неизвестны. Один из источников агентства утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

Эксперты ожидают, что рубль в ближайшиее время будет подвержен сильной волатильности. Курс доллара может колебаться в достаточно широком диапазоне от 64 до 67 рублей в зависимости от новостного фона.

