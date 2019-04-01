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«Зеленский не будет бороться»: в Госдуме не верят в лидера первого тура украинских выборов

Москва, 01.04.2019

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников считает, что победитель первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский с высокой долей вероятности передаст свои голоса действующему главе государства Петру Порошенко. По его мнению, украинские олигархи способны быстро сговориться друг с другом, поэтому Порошенко будет покупать сейчас их лояльность, передаёт РИА Новости.

«Нынешний лидер «незалежной» попытается договориться и с Юлией Тимошенко, и со стоящим за Зеленским бизнесменом Игорем Коломойским, – подчеркнул Калашников. – Им будут обещаны посты, самые разнообразные бизнес-льготы и многое другое. В самое ближайшее время мы все увидим, состоится ли этот спектакль, или Зеленский всё-таки станет всерьёз бороться за пост президента».

Ранее сообщалось, что Леонид Калашников рассказал журналистам, что Госдума может рассмотреть вопрос о непризнании выборов президента Украины.

Напомним, согласно последним данным в первом туре выборов главы «самостийной» лидирует шоумен Владимир Зеленский – за него проголосовали 30,30% избирателей. Действующему главе государства отдали свои голоса 16,02%. На третьем месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – 13,32%. Таким образом, с большой долей вероятности можно сказать, что на Украине состоится второй тур, в который выходят Зеленский и Порошенко.

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