The Hill: заявление генпрокурора США по Рашагейту произвело эффект разорвавшейся бомбы

Во вторник генеральный прокурор США Уильям Барр впервые выступил в Конгрессе после окончания расследования о возможном сговоре Дональда Трампа с Россией.

В ходе слушаний Барр сделал заявление, которое, как пишет издание The Hill, "произвело эффект разорвавшейся бомбы".

Генпрокурор уведомил конгрессменов, что намерен провести расследование в связи с тем, что ФБР начала разведывательные действия против Дональда Трампа еще летом 2016 года. Трамп на тот момент был еще кандидатом в президенты от республиканцев.

Цель этого расследования состояла в том, чтобы определить, вступал ли Трамп в сговор с Россией с целью победы на выборах. Причем ФБР незамедлительно воспользовалась в качестве ключевого доказательства досье британского разведчика Кристофера Стила, которое было составлено благодаря финансовой поддержке Хиллари Клинтон и Демократической партии.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в конечном счете пришло к выводу, что никакого сговора с Россией не было, но Барр решил пойти дальше и выяснить были ли действия федеральных органов в этом направлении законными с самого начала.

По словам Барра, он изучает ход расследования, которое было инициировано летом 2016 года, и пытается оценить все его аспекты. Будут проверены действия всех должностных лиц, которые участвовали в этом процессе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил в среду, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы и возможном сговоре с его предвыборной кампанией было попыткой государственного переворота. Он отметил, что не читал доклад господина Мюллера.

«Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранения президента от должности»,— сказал президент журналистам перед рабочей поездкой в Техас. Он добавил, что сам факт расследования «был изменой» и «был против нашей Конституции».