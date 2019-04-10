«Девочка для битья»: эксперт рассказал, что ждет Украину после выхода России из СЕ

В случае выхода России из Совета Европы, наша страна ничего не потеряет, а Украина станет в организации «девочкой для битья», поскольку ей не простят решение России, уверен сенатор Алексей Пушков.

«Украина проиграет — все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку», — написал Пушков в своем твиттере.

Он добавил, что в Киеве никак не могут придти к столь простым выводам.

«Именно Украину будут считать виновной в уходе России; её делегация станет «девочкой для битья», — продолжил сенатор.

Ранее, Киев выступил против восстановления права голоса России в Совете Европы. О подобном намерении заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Глава украинского МИД Павел Климкин сравнил данное решение «с освобождением преступников из тюрем».

Напомним, Россия вошла в состав СЕ во времена президента Ельцина, тогда была надежда, что РФ станет полноправным членом организации. Однако этого не произошло, а огромные взносы Москвой были потрачены впустую. После введения санкций против России в 2014 году, страна была лишена права голоса в СЕ.