Курс доллара отреагировал на новости из Европы

Курс доллара в среду перешел к активному росту к основным валютам на фоне итогов заседания ЕЦБ. Индекс доллара повысился до 97,20, торгуяся ранее днем на уровне 96,8 пункта.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что европейский регулятор в этом году не планирует повышать ставки, тем самым ослабив курс евро к ряду валют.

В частности, курс евро ускорил падение к рублю,теряя 56 копеек к 16.53 мск - 72,58. курс доллара при этом также снижается к рублю - минус 33 копейки - 64,59 рубля.

Рубль поддерживает дорогая нефть (выше 71 доллара за баррель) и очередные удачные размещения ОФЗ Минфином.