Вход/Регистрация Подписка

Компания Paulig будет производить органическую продукцию на заводе в Твери

Москва, 10.04.2019
Paulig – один из первых крупных производителей, который сможет производить органический кофе в России. Производственный комплекс компании в Тверской области успешно прошел аттестацию и получил международный сертификат Kiwa.
  • Компания Paulig будет производить органическую продукцию на заводе в Твери

из архива пресс-службы

Органический кофе сертифицируют независимые эксперты, он выращивается на небольших экологичных фермерских хозяйствах с минимальным воздействием на окружающую среду. Для его производства сертифицированное по стандартам органик зерно должно транспортироваться, храниться, обрабатываться, упаковываться и содержаться в специальных условиях без контакта с другими зернами. Далее оно может обжариваться, перемалываться и упаковываться только на производственной площадке, получившей соответствующую аттестацию.

 Получение международного сертификата Kiwa свидетельствует о том, что завод Paulig в Тверской области теперь сможет производить органический кофе из сырья, имеющего сертификат органик: «Сертифицированный органический кофе сегодня набирает все большую популярность. Наши потребители в России активно интересуются не только вкусовыми характеристиками продукта, но и условиями произрастания, производства кофе. Мы рады, что можем предложить нашим покупателям кофе, который фермеры выращивают в органических условиях. Мы также заботимся об окружающей среде и поэтому контролируем и сертифицируем весь производственный процесс. В ближайшее время мы начнем производство органического кофе на заводе компании в Твери», - комментирует Роман Ивашко, генеральный директор компании Paulig в России.  

22.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Одним из основных требований для прохождения сертификации является гарантированное использование только 100% органического зеленого кофе. Второй немало важный критерий — это организация производственного процесса, исключающего контаминацию (контакт, смешение) органического продукта с другой продукцией.

Органическая сертификация проводится специальными аккредитованными органами. Компания Paulig прошла аттестацию по стандартам европейской организации Kiwa, которая проверяет производителя на соответствие требованиям директив Европейского Союза, предъявляемым к органической продукции. В России в настоящее время разрабатываются единые стандарты в области сертификации органической продукции.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
      Китай жестко ответил на требования США к Москве и Пекину «убираться» из Венесуэлы
    2. Курс доллара всех удивит
      Курс доллара всех удивит
    3. Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
      Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама