Компания Paulig будет производить органическую продукцию на заводе в Твери

Органический кофе сертифицируют независимые эксперты, он выращивается на небольших экологичных фермерских хозяйствах с минимальным воздействием на окружающую среду. Для его производства сертифицированное по стандартам органик зерно должно транспортироваться, храниться, обрабатываться, упаковываться и содержаться в специальных условиях без контакта с другими зернами. Далее оно может обжариваться, перемалываться и упаковываться только на производственной площадке, получившей соответствующую аттестацию.

Получение международного сертификата Kiwa свидетельствует о том, что завод Paulig в Тверской области теперь сможет производить органический кофе из сырья, имеющего сертификат органик: «Сертифицированный органический кофе сегодня набирает все большую популярность. Наши потребители в России активно интересуются не только вкусовыми характеристиками продукта, но и условиями произрастания, производства кофе. Мы рады, что можем предложить нашим покупателям кофе, который фермеры выращивают в органических условиях. Мы также заботимся об окружающей среде и поэтому контролируем и сертифицируем весь производственный процесс. В ближайшее время мы начнем производство органического кофе на заводе компании в Твери», - комментирует Роман Ивашко, генеральный директор компании Paulig в России.

из архива пресс-службы

Одним из основных требований для прохождения сертификации является гарантированное использование только 100% органического зеленого кофе. Второй немало важный критерий — это организация производственного процесса, исключающего контаминацию (контакт, смешение) органического продукта с другой продукцией.

Органическая сертификация проводится специальными аккредитованными органами. Компания Paulig прошла аттестацию по стандартам европейской организации Kiwa, которая проверяет производителя на соответствие требованиям директив Европейского Союза, предъявляемым к органической продукции. В России в настоящее время разрабатываются единые стандарты в области сертификации органической продукции.