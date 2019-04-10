Макрон проведет закрытую встречу с Порошенко и Зеленским

Президента Франции Эммануэль Макрон намерен провести встречу в закрытом формате с лидерами первого тура выборов президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сегодня сообщает украинское интернет-издание «Левый берег», ссылаясь на дипломатические источники.

СМИ уточняет, что встреча должна пройти до 21 апреля, то есть до даты второго тура выборов президента Украины. Французский лидер якобы дал свое согласие на двойную аудиенцию. Дата и место встречи не уточняются.

Также, как сообщил официальный представитель главы правительства ФРГ Штеффен Зайберт, 12 апреля Порошенко примет в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель. На встречу отведен один час, за который стороны должны успеть обсудить внутриполитическую ситуацию на Украине, а также выполнение Минских соглашений по Донбассу.