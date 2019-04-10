Меркель оконфузилась во время встречи с Мэй

Неприятный инцидент произошел в Берлине, куда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прилетела на переговоры по Brexit. Согласно протоколу, ее должна была встретить Ангела Меркель. Однако на обнародованном в сети видео видно, как британский премьер выходит из машины и в одиночестве проходит по ковровой дорожке в здание.

Как отмечает Politico, традиционно важных гостей встречает канцлер Германии Ангела Меркель, однако в этот раз Мэй никто не сопроводил.

После того, как премьер скрылась внутри, за ней последовали журналисты. Затем политик вернулась уже в сопровождении Меркель: женщины встали перед камерами и пожали друг другу руки. Как написала немецкая газета Bild, канцлер извинилась за опоздание

Кстати, это уже не первый курьезный случай во время встречи Меркель и Мэй. Так, в декабре прошлого года Тереза Мэй не смогла с первого раза выйти из автомобиля к ожидавшей ее Меркель, потому что дверь машины заклинило. В итоге авто после нескольких попыток удалось открыть, и Мэй наконец пожала руку канцлерин.