Путин рассказал о действиях в случае падения цен на нефть

Президент России Владимир Путин сообщил, что в случае снижения цены ниже $40 за баррель, под вопрос встанет добыча топлива в США. Заявление прозвучало в ходе Арктического форума, проходящего в Санкт-Петербурге.

На Россию сложившаяся ситуация повлиять не должна, подчеркнул глава российского государства.

«Если цены на нефть, скажем ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в США будут поставлены под вопрос», - рассказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что нефть в США добывается вредным для окружающей среды способом – при помощи гидроразрывов пласта. В России добывать сырье намного выгодней, чем в Европе, США и странах Ближнего Востока.

Путин также рассказал, что для России приемлема цена в $70 за баррель, которая подходит, как производителям, так и потребителям.

Также, по мнению российского президента, на потреблении внутри США сказывается то, что там ощутимо возросла добыча нефти за последние несколько лет.

Путин не стал комментировать возможность ограничения добычи топлива, поскольку «это очень деликатный вопрос, к которому нужно подходить с осторожностью».