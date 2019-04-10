В Госдепе объяснили, чем отличается ситуации с Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в сенате назвал ситуацию с признанием Голанских высот израильской территорией и возвращением Крыма в состав России «совершенно различными». По его словам Израиль захватил Голанские высоты для того, чтобы вести оборону в ходе военных действий.

«Израиль оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя», — сообщил Помпео.

Что касается Крыма, то Россия не была в «позиции обороняющегося, а скорее напротив, решила присоединить земли другого народа».

«Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — поделился свои мнением Помпео.

Ранее госсекретарь уже отрицал присутствие политики двойных стандартов по отношению к Голанам и воссоединению Крыма с Россией. Он сообщил, что признание Голанских высот необходимы для безопасности Израиля.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после прошедшего в регионе в марте 2014 года всенародного референдума, по результатам которого более 98% жителей полуострова высказались за этот шаг.