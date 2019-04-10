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Прогноз погоды: в Гидрометцентре рассказали о прощальных метелях этой весны

Москва, 10.04.2019

В Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на ближайшие несколько ней, рассказав об ухудшении климатического фона почти на всей территории Европейской части страны.

На календаре уже середина апреля, но зима никак не хочет сдаваться, а погоду во второй половине недели будут формировать холодные массы арктического фронта, которые накроют большую часть Русской равнины. При этом, как прогнозируют синоптики, сразу в нескольких регионах страны ожидаются «прощальные метели». Так, в четверг, 11 апреля в Архангельске в ночные часы минус 6-8, сильный ветер, снегопад. Днём также морозно – минус 3-4 и снежная метель. Аналогичная погода в Новосибирске и Петрозаводске. Возможны метели в Пскове и Новгороде. Правда, здесь уже к выходным температурный фон резко изменится, а воздух прогреется до плюс 7-9.

Снег возможен и в центральных районах России. В частности, во Владимире и Калуге осадки в виде снега прогнозируются на субботу, 13 апреля, а в Костроме и Брянске на пятницу, 12 апреля. Однако здесь снег выпадет преимущественно в ночные часы, сильным ветром сопровождаться не будет и уже с первыми лучами солнца растает.

Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге уже сейчас прохладно и ветрено. В ночь на четверге в городе на Неве ожидаются заморозки до минус 2-4 и небольшой снег. Пасмурная погода, осадки в виде мокрого снега и порывистый ветер днём 11 апреля. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 1. Под влиянием скандинавского антициклона изменится погода и в Москве. В ночь на пятницу, 12 апреля температура может опуститься до минус 1-2 и выпасть снег. В выходные тоже пасмурно: днём в субботу плюс 4, ночью – минус 1, небольшой снег. В воскресенье – плюс 6-8 днём и дождь, к которому ночью может примешаться мокрый снег.

Ранее сообщалось, что по прогнозу погоды Гимсетео, на этой неделе в Москву вернутся морозы. Однако это станет последним ударом зимы. Уже с 15 апреля температура с каждыми сутками если и будет сильно меняться, то только в сторону плюсовых показателей.

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