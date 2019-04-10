Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Решением Россельхознадзора с 12 апреля запрещается ввоз в нашу страну яблок и груш из Белоруссии. Как считают в ведомстве, под видом белорусской продукции в Россию может поставляться продукция из стран которые находятся под санкциями, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается руководителя Россельхознадзора Сергей Данкверта, только за первую неделю апреля на границе было задержано почти 40 машин машин с этой продукцией без документов.

«Также задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения. Но ведь ещё в прошлом году белорусские коллеги нам заявили, что отечественные яблоки и груши у них закончились зимой, соответственно, это санкционный товар», – резюмировал глава ведомства.