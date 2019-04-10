Россияне озвучили зарплату, необходимую для достойной жизни

Как показал опрос Финансового университета при Правительстве России, гражданам страны в среднем необходимо для достойной жизни 66 тыс. рублей, жителям Москвы при этом необходимо получать не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга — 91 тыс. рублей. Итоги исследования сообщает «Российская газета».

Уточняется, что опрос специалистами университета был проведен на тему «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».

Также опрос показал, что более высокие ожидания по зарплате отмечены не только в Москве и Петербурге, а также в Химках, Балашихе и Подольске.

Самые скромные претензии по зарплатам отмечены у жителей Читы, которым необходимо 50 тыс. рублей для жизни и Улан-Удэ с ожиданиями зарплаты в 54 тыс. рублей. Россиянам, проживающим в Барнауле и Якутске, достаточно по 55 тыс. руб. в месяц, чтобы вести достойный образ жизни.

Также согласно опросу 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого им уровня дохода.

Ранее был проведен опрос на тему самых престижных профессий для россиян, которые назвали таковыми сферы по добыче нефти, газа, угля и полезных ископаемых.