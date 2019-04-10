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Саудовская Аравия спрячется под российским «Солнцепеком»

Москва, 10.04.2019

В рамках контракта, подписанного в 2017 году, Россия начала поставки в Саудовскую Аравию огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Новость сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

СМИ сообщает, что заказчик, в роли которого выступает Минобороны Саудовской Аравии, уже получил часть боевой техники. В сети уже появились  фото «Солнцепеков» в окраске соответствующей пустыне. Предполагается, что системы будут служить в качестве прикрытия танковых соединений страны.

Также ранее появилась информация о подписании нескольких контрактов на поставку вооружения после визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда в 2017 году. Речь в договорах шла о закупках королевством ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», огнеметов «Солнцепек», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова.

Также в планах не только поставлять вооружение Эр-Рияду и России, но и наладить производство систем на месте, на территории Саудовской Аравии.

Огнеметы «Солнцепек», предназначенные для поддержки мотострелковых и танковых подразделений, были разработаны в 2001 году на базе шасси танка Т-72.  Система оснащена усовершенствованной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения.

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