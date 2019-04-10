Собянин рассказал о планах по благоустройству Москвы

Сергей Собянин – столичный градоначальник – рассказал о планах по благоустройству Москвы в 2019 году. По его словам, благоустройство охватит почти 160 парков, бульваров, скверов, пешеходных зон и природных территорий во всех округах города.

При этом он пояснил, что это будут такие природные территории, как пойма реки Яузы, а также большие площади и скверы в центре жилых районов или маленькие «зелёные уголки» во дворах, которыми пользуются местные жители. В частности, как отметил Собянин, будут приведены в порядок Овчинниковская и Озерковская набережные, набережные Москвы-реки в Южнопортовом районе, а также правый берег Канала им. Москвы, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, в районе ЗИЛа будет завершено строительство набережной Марка Шагала и продолжена реконструкция Симоновской и Крутицкой набережных. Появятся в российской столицы и дополнительные мачты освещения. Также планируется благоустроить почти 5 тыс. дворовых территорий.

«Основная цель этих работ – замена устаревшего или изношенное оборудование детских и спортивных площадок, а также плановый ремонт асфальта и газонов», – резюмировал мэр, добавив, что планы по озеленению дворов включают высадку почти 130 тыс. новых деревьев и 600 тыс. кустарников.