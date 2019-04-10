Стали известны самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

Как сообщают аналитики АТОР, самым бюджетным вариантом отдыха на море на майские празднике станет поездка на курорты Крыма. Средняя цена путевки на двоих на 9-10 дней составляет 26 тысяч рублей.

Второе место в топе самых дешевых курортов занимает десятидневный тур на двоих в Анапу, следом идет российский город-курорт Сочи. В обоих городах отдых обойдется в 28 и 29 тысяч рублей соответственно.

На четвертом месте расположились курорты Турции, отдохнуть в которой можно вдвоем за 50 тысяч рублей.

Пятое место занял Кипр, отдохнуть на острове можно за 51,5 тысячи рублей, далее расположился Тунис с турами за 52,7 тысячи рублей. За тур в Болгарию и Черногорию нужно будет заплатить на 10 тысяч рублей больше, в среднем 63 тысячи рублей.

Путешествие на десять дней в Хорватию или Испанию обойдется как в среднем в 74 тысячи рублей. Отдохнуть в Греции можно за 75 тысяч рублей. Дороже всего обойдется отдых в Италии. Минимальная стоимость десятидневной поездки на двоих стоит 84 тысячи рублей.