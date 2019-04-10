Миллионам россиян предрекли переход на низкооплачиваемую работу

По оценке Высшей школы экономики (ВШЭ), К 2024 году около 3 млн россиян, или 10% работников, могут перейти из частного корпоративного сектора в низкооплачиваемый некорпоративный, в том числе неформальный, и рост их зарплат замедлится. По крайней мере такое развитие событий в экономике следует из инерционного сценария ВШЭ, передает РБК со ссылкой на текст доклада «Сценарии роста российской экономики с учетом вклада человеческого капитала».

В ВШЭ рассчитали два сценария развития экономики. Первый, инерционный, предполагает медленное улучшение здоровья, стагнацию качества образования и небольшой вклад человеческого капитала в экономический рост (около 0,2 п.п.). Второй, целевой, предполагает инвестиции в человеческий капитал, что увеличит его вклад в рост ВВП до 0,7–0,8 п.п.

Согласно негативному сценарию, разрыв в уровнях зарплат между корпоративным (в него входят и бюджетники) и некорпоративным секторами увеличится с 31,5 до 37,5%, ожидают экономисты. Средняя зарплата в некорпоративном секторе будет расти низкими темпами — по итогам шести лет она увеличится на 1,1%. «Ухудшение структуры рынка труда в сочетании с плохой демографией почти сводит на нет положительный эффект от роста зарплат, обусловленный повышением производительности труда», — говорится в докладе.



В целевом сценарии ситуация на рынке труда обстоит лучше. Средние зарплаты в корпоративном секторе растут быстрее — на 19,6% вместо 13,4%, при этом численность занятых не упадет, а увеличится — с 30 млн до 30,9 млн. Разрыв в уровне зарплат с некорпоративным сектором снизится (там зарплаты вырастут на 26,1% вместо 1,1% в инерционном сценарии).



В перспективе до 2024 года (в период выполнения майских указов президента) в стране будут меняться тенденции спроса на трудовые ресурсы, уверен аналитик компании «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков. Фактическое недовольство населения низкими темпами роста заработных плат или их отсутствием в совокупности с инфляционным давлением, сложным внешним экономическим фоном (что не сулит развития страны с позиции заботы о населении, а только с позиции положения России в мире) станет менее значимым, так как корпорации задумаются о соответствии уровня знаний сотрудников современным потребностям этих организаций (которые нужны с целью увеличения эффективности работы).



Уже появился повод для роста спроса на качественные трудовые ресурсы, а не количественные. В планах до 2024 года, например, в рамках указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ, сказано, что нужно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Это значит, объясняет аналитик, что часть низкоквалифицированной работы будет упразднена. А для того чтоб продолжать жить и зарабатывать на свои потребности населению придется уходить в сектора, где они смогут применить себя как рабочая сила. Нынешние тенденции изменения спроса на трудовые ресурсы не смогут спровоцировать волну интереса к получению иной профессии, так как зачастую население даже не имеет достаточной "финансовой подушки", чтобы тратить время на получение знаний и навыков. Потому эти тенденции спроса на трудовые ресурсы окажут эффект только лишь на будущие поколения.



С точки зрения Кирилла Старикова, на ближайшие 5 лет более вероятен сценарий инерционный, так как страна уже поставила в планы развития вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира. А значит, уже сейчас в РФ имеется потребность на сильных специалистов, которые готовы заниматься нужными задачами для развития экономики страны, а не начинать проводить изменения личного восприятия мира, и только потом подходить к вопросу готовности работать на развитие государства.



«Как мне кажется, на два предложенных ВШЭ сценария развития экономики можно посмотреть и под другим углом», – говорит, в свою очередь, Александр Шустов, генеральный директор компании "Мани Фанни". Инерционный вариант, подразумевающий переход значительной части трудоспособного населения в некорпоративный сектор, на самом деле не так уж и плох, если учитывать традиционную для отечественной экономики диспропорцию между частным и государственным секторами, МСБ и крупным бизнесом.



Государство (включая унитарные предприятия, госучреждения, госкорпорации и компании с государственным участием в капитале, продолжает эксперт, в современной капиталистической России является одновременно крупнейшим инвестором, собственником, экспортером, импортером и работодателем, общий вклад всех связанных с государством хозяйствующих субъектов превышает 75% ВВП, при том что в социалистическом Китае - всего 35%. Частный корпоративный сектор в России по большому счету является рудиментарным и формируется практически исключительно дочерними структурами немногочисленных зарубежных и транснациональных корпораций, развивающих бизнес в нашей стране.



Исследование ВШЭ исходит из того, что только корпоративный сектор способен осуществлять значительные инвестиции в человеческий капитал, развивать за свой счет и в своих же интересах сотрудников, предлагать гранты на образование молодежи, оплачивать программы переподготовки кадров, дополнительного образования и повышения квалификации. Все это так, признает Александр Шустов, но только в теории, на практике при том, что в России, особенно в добывающем секторе, существуют богатейшие компании, инвестиции в человеческий капитал растут несопоставимо медленнее благосостояния этих компаний.



Вклад субъектов МСБ в экономику в нашей стране тоже традиционно низкий, по данным Росстата, всего 21,9%, что ниже уровня любой другой страны с развивающейся или развитой рыночной экономикой. И, уверен аналитик, переток трудоспособного населения в некорпоративный сектор в том числе за счет роста числа индивидуальных предпринимателей и создания небольших компаний, по факту оказывает куда более ощутимое благотворное влияние на рост инвестиций в человеческий капитал, нежели все гранты корпораций и государственные программы подготовки.



Открывая свое дело, человек сталкивается огромным количеством проблем, для решения которых необходимы практические знания, он получает опыт, развивается, самостоятельно получает новые для него навыки, знакомится с азами права, экономической теории. Что это, если не развитие?