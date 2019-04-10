Турция сделала неприятное для США заявление

В случае отказа Вашингтона от поставок в Турцию истребителей F-35, Анкара найдет им замену, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран», - рассказал дипломат в эфире телеканала NTV.

Он уточнил, что закупки Анкара будет производить до «начала производства собственных истребителей пятого поколения».

Чавушоглу отметил, что из-за океана приходят противоречивые заявления по поводу дальнейшего участия Турции в программе F-35, при этом Анкаре «передан четвертый такой самолет».

Напомним, Вашингтон пригрозил Турции прекратить поставки F-35, если Анкара не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В США заявили, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО и обещают Турции санкции за их приобретение. В ответ на угрозы Анкара заявила, что не намерена отказываться от покупки С-400, первая партия которых прибудет в страну уже в июле этого года.

Ранее СМИ сообщали, что Турция может раскрыть секретные технологии самолетов-«невидимок» F-35.