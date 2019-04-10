Украина расширяет санкции против России

Правительство Украины приняло постановление по расширению санкций против России, сообщает РИА Новости. Ограничительные меры касаются товаров, которые запрещены с момента подписания документа к ввозу на Украину.

Члены правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

Уточняется, что кабинет министров Украины не проводил обсуждения перед принятием постановления, трансляция заседания велась на Youtube-канале кабмина. При этом нет сведений по спискам вновь запрещенных к ввозу товаров.

Российское агентство напоминает, что в прошлом году в перечень запрещенных ко ввозу продуктов вошли кукурузный крахмал, глюкоза и сироп глюкозы, а также мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Напомним, санкции против России Киев вводит регулярно, обосновывая свои решения вмешательством во внутренние дела страны. Ранее волна санкций против России прошла с украинской стороны после инцидента в Керченском проливе. Тогда Киев запретил въезд в страну ряду предпринимателей, депутатов и сотрудников силовых ведомств России.