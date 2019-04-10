В Госдуме прокомментировали расширение Украиной антироссийских санкций

Виктор Водолацкий – заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента – прокомментировал решение правительства «незалежной» о расширении санкций против РФ. По мнению депутата, это очередной удар для экономики Украины. Он отметил, что простые избиратели уже не знают, когда верить действующему президенту Порошенко, передаёт RT.

«Люди не могут понять, когда он говорит праву. То он начинает каяться, рассказывая, что осознал свои ошибки, то вдруг наносит очередной удар по простым людям. Уверен, что до 21 апреля мы ещё не раз увидим подобные двойственные решения, которые вводят в ступор украинских граждан», – резюмировал Володацкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина расширила список российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. В их числе банки для консервирования, а также бутылки и стеклянные ёмкости для пищевых продуктов и напитков.