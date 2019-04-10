В Киеве рассказали, как Порошенко может выиграть второй тур выборов

Президент Украины Петр Порошенко в состоянии выиграть у Владимира Зеленского второй тур выборов только благодаря массовым фальсификациям, уверен экс-глава украинского правительства Николай Азаров. Мнением он поделился в интервью газете «Известия».

Политик аргументировал свое высказывание крайне низким рейтингом Порошенко среди населения, тогда как поддержка Владимира Зеленского наоборот высокая.

«Шансы определяются рейтингами кандидатов. А их даже сравнивать смешно», - рассказал Азаров.

Он отметил, что сейчас у лидера президентской гонки Зеленского поддержка населения в два раза выше.

«Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушёл бы в отставку, и дело с концом», — считает экс-премьер.

Он также объяснил успех Зеленского в первом туре тем, что «украинцам осточертел Порошенко хуже некуда».

Напомним, выборы главы государства на Украине прошли 31 марта. По итогам голосования не удалось определить победителя, так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. При этом кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил более 30%, действующий президент Украины набрал в два раза меньше 15%. Второй тур выборов, который определит победителя, пройдет на Украине 21 апреля.