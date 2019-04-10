В Кремле не стали комментировать сообщения о согласованном плане по Донбассу

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – заявил, что Кремль не обладает информацией о якобы согласованном с Россией плане по мирному урегулированию в Донбассе.

В ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ, отвечая на вопрос одного из журналистов, пресс-секретарь российского лидера, подчеркнул, что не знает о заявлении украинского политика, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука о том, что он уже согласовал этот план-концепцию в Москве, передаёт РИА Новости.

«Простите, но я никак не могу это прокомментировать, – подчеркнул Песков. – Всё дело в том, что я просто не обладаю информацией, она новая для меня».

При этом он также не стал отвечать на вопрос, была ли у Медведчука встреча с Владимиром Путиным.

«Если можно, то пока я и это оставляю без комментариев», – резюмировал представитель Кремля.